الأول من كانون الثاني 1801- اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض

دمشق-سانا
1531- تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي.
1651- شارل الثاني يتولى الحكم في إسكتلندا.
1673- بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.
1801- اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض.
1804- نهاية الحكم الفرنسي على جزيرة هاييتي.
1823- بريطانيا تعلن سيادتها على جزر فوكلاند.
1880- فرديناند دي لوسبس يشرع في إنجاز قناة بنما.
1885- تحديد خط الطول المرجعي الدولي في غرينيتش البريطانية وهو خط طول 0 درجة.
1899- نهاية الحكم الإسباني في كوبا على يد القوات الأمريكية التي تدخلت تحت غطاء مساعدة الثوار الكوبيين.
1901- تشكيل الكومنولث الأسترالي من قبل خمس مستعمرات بريطانية.
1912- بدء ثورة صن يات سين في الصين والإعلان الأول لجمهورية الصين الشعبية.
1916- القوات الألمانية تنسحب من ياوندي وتتخلى عن مستعمرتها في الكاميرون لمصلحة القوات البريطانية وتتجه نحو غينيا الإسبانية.
1943- بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينغراد بعد حصار دام عامين.
1948- الإعلان عن تشكيل جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي لمساعدة الفلسطينيين.
1958- قيام السوق الأوروبية المشتركة.
1962- رئيس الوزراء السوري معروف الدواليبي يعلن عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي -العراقي.
1972- بداية الوحدة الرسمية بين مصر وليبيا.
1993- تفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتين مستقلتين هما التشيك وسلوفاكيا.
1999- بداية التعامل بالعملة الأوروبية المشتركة (يورو) .
2007- بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى الاتحاد الأوروبي.
2014- لاتفيا تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تعتمد اليورو.
من مواليد هذا اليوم
1892- مانويل روكساس رئيس الفلبين.
1930- جعفرنميري رئيس السودان.
من وفيات هذا اليوم
1966- فينسنت أوريول رئيس فرنسا.
1995- يوجين ويغنر.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في السودان.
عيد التحرير في كوبا
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