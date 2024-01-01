الأول من كانون الثاني 1801- اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض

دمشق-سانا

1531- تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي.

1651- شارل الثاني يتولى الحكم في إسكتلندا.

1673- بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.

1801- اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض.

1804- نهاية الحكم الفرنسي على جزيرة هاييتي.

1823- بريطانيا تعلن سيادتها على جزر فوكلاند.

1880- فرديناند دي لوسبس يشرع في إنجاز قناة بنما.

1885- تحديد خط الطول المرجعي الدولي في غرينيتش البريطانية وهو خط طول 0 درجة.

1899- نهاية الحكم الإسباني في كوبا على يد القوات الأمريكية التي تدخلت تحت غطاء مساعدة الثوار الكوبيين.

1901- تشكيل الكومنولث الأسترالي من قبل خمس مستعمرات بريطانية.

1912- بدء ثورة صن يات سين في الصين والإعلان الأول لجمهورية الصين الشعبية.

1916- القوات الألمانية تنسحب من ياوندي وتتخلى عن مستعمرتها في الكاميرون لمصلحة القوات البريطانية وتتجه نحو غينيا الإسبانية.

1943- بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينغراد بعد حصار دام عامين.

1948- الإعلان عن تشكيل جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي لمساعدة الفلسطينيين.

1958- قيام السوق الأوروبية المشتركة.

1962- رئيس الوزراء السوري معروف الدواليبي يعلن عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي -العراقي.

1972- بداية الوحدة الرسمية بين مصر وليبيا.

1993- تفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتين مستقلتين هما التشيك وسلوفاكيا.

1999- بداية التعامل بالعملة الأوروبية المشتركة (يورو) .

2007- بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى الاتحاد الأوروبي.

2014- لاتفيا تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تعتمد اليورو.

من مواليد هذا اليوم

1892- مانويل روكساس رئيس الفلبين.

1930- جعفرنميري رئيس السودان.

من وفيات هذا اليوم

1966- فينسنت أوريول رئيس فرنسا.

1995- يوجين ويغنر.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في السودان.

عيد التحرير في كوبا

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