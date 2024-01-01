إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شابان فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي القدس المحتلة والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني قرب مستوطنة مقامة على أراضي بلدة العيزرية وقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدسٍ، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة قبل أن تقوم باعتقاله، كما أصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

وأصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة بيت عوا قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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