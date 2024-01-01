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المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمحاسبة الاحتلال على مجازره في قطاع غزة

2023-12-31

القدس المحتلة-سانا

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره المروعة في قطاع غزة وبتحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع  لليوم  الـ 86.

وأدان المجلس في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري في قطاع غزة.

وحمّل المجلس الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها للاحتلال واستخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين والمنشآت، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ولفت المجلس إلى مواصلة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية من قتل وإعدام ميداني واعتقال وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة والتنكيل بالمعتقلين.

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