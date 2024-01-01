المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة اليوم قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتليها فجروا فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب، كما استهدفوا برشقة صاروخية وقذائف الهاون تجمعاً للجنود الصهاينة ومقرا للقيادة والسيطرة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

واستهدفت المقاومة بوابل من قذائف الهاون تحشيدات عسكرية للعدو الصهيوني في منطقة تل الهوا، كما استهدفت قوة للعدو في حي التفاح والدرج في غزة بالعبوات والقذائف واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الرشاشة.

وفي خان يونس جنوب القطاع استهدفت المقاومة بقذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال، ودمرت جرافة عسكرية بقذيفة “الياسين 105″، بينما قصفت بالقذائف قوة راجلة للعدو شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعت فيها إصابات مباشرة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بمقتل ضابط وجندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة.

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