توتنهام يفوز على بورنموث في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق توتنهام على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف من دون رد سجله السنغالي باب سار في الدقيقة التاسعة، وفي الشوط الثاني ضاعف النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 71 ، ثم أضاف المهاجم البرازيلي ريشارليسون الهدف الثالث، فيما أحرز بورنموث هدفه الوحيد في الدقيقة 84 عبرأليكس سكوت.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس وبات على بعد ثلاث نقاط من المتصدر ليفربول الذي يواجه غداً الاثنين نيوكاسل في قمة المرحلة الـ20 ، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الـ 12.

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