عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 86

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 86.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 68 شهيداً وعشرات الجرحى ارتقوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جامعة الأقصى وحي الزيتون في مدينة غزة، كما استشهد 40 فلسطينياً على الأقل بقصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوب المدينة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس جنوب القطاع المنكوب منذ فجر اليوم إلى 35، إضافة إلى عشرات الجرحى، كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال عدة منازل في مخيمي المغازي ودير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 86 إلى 21822 والجرحى إلى56451.

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