عبد اللهيان يدين الدعم الغربي لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدعم الغربي لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في عدوانه على قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: إن سبب ما يجري حالياً لا يعود إلى أحداث السابع من تشرين الأول الماضي، وإنما إلى 75 عاماً من احتلال الكيان الصهيوني واعتداءاته المتواصلة على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني واقتراف جرائم الحرب في فلسطين والإبادة الجماعية بحق هذا الشعب المظلوم، مؤكداً أن دور بريطانيا واضح في هذه القضايا.

وتمنى وزير الخارجية الإيراني أن تتخذ لندن موقفاً قائماً على الحقائق حيال التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، وبما يسهم في تحسين الأجواء التي تسود هذه العلاقات، مستنكراً المعايير المزدوجة للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

ولفت عبد اللهيان إلى وجوب عدم السماح لكيان الاحتلال أن يرتكب المجازر بحق النساء والأطفال وجرائم التطهير العرقي بحق أهالي غزة، مشيراً إلى أن الرد على أي مغامرة أو اعتداء من جانب الكيان الإسرائيلي على إيران سيكون قوياً، ويبعث على الندامة.

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