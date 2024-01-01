شويغو : الجيش الروسي أظهر جاهزيته وأحبط مخططات الغرب

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي أظهر في كل الظروف جاهزيته وقدراته الكبيرة وأحبط مخططات الغرب.

ونقلت وكالة تاس عن شويغو قوله خلال تهنئته العسكريين الروس بالعام الجديد: “أظهر الجيش الروسي مرة أخرى مناعته وقدرته على إحباط جميع المخططات في عام 2023، مبدداً كل آمال الغرب” ، معتبراً أن الجيش الروسي سيسجل في العام الجديد صفحات جديدة من الإنجازات العسكرية والشجاعة.

وأكد شويغو أن خطط الغرب ذهبت سدى بفضل شجاعة العسكريين الروس.

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