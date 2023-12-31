الرئيس الصيني: ندرك قيمة السلام ونعمل لجعل العالم مكاناً أفضل للجميع

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، مشيراً إلى أن بعض المناطق في العالم لا تزال تعيش في النزاعات، والشعب الصيني يدرك مدى قيمة السلام.

وخلال كلمة ألقاها شي جين بينغ بمناسبة العام الجديد 2024 وفق ما نقلته وكالة شينخوا، قال شي: سنعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة العامة للإنسانية وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وجعل العالم مكاناً أفضل للجميع، لافتاً إلى أن الصين لا تطور نفسها فحسب بل تحتضن العالم وتتحمل مسؤوليتها كدولة كبرى.

وأضاف شي: إن السلام والتنمية مازالا الاتجاه الأساسي بغض النظر عن كيفية تطور المشهد العالمي، ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال التعاون من أجل المنفعة المتبادلة.

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