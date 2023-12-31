الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في روستوف الحدودية

موسكو- سانا

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم 3 طائرات مسيرة تابعة لنظام كييف فوق مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، مشيرة إلى إسقاط 3 طائرات مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة روستوف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام كييف نفذ هجوماً إرهابياً على مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز “فيلخا” مزودين بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ من راجمات فامبير التشيكية، أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc