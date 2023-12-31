وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص

حمص-سانا

أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور خلال جولة قام بها اليوم على ورشة صيانة أسطوانات الغاز في محافظة حمص، أهمية تحقيق المعايير العالمية في صيانة وجودة أسطوانات الغاز، لتوفيرها بشكل آمن وموثوق للمستهلكين.

وتعمل هذه الورشة بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 500 أسطوانة كحد أدنى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1000 أسطوانة يومياً اعتباراً من بداية كانون الثاني المقبل.

وشرح القائمون على الورشة أعمال الصيانة الجارية فيها من إعادة تأهيل أسطوانات الغاز المعطلة، واستبدال الصمامات النحاسية والواقية وقواعد الأسطوانات، وإجراء عمليات اللحام المطلوبة، وتطبيق المعالجة الحرارية المناسبة، وطلاء جسم الأسطوانة بالكامل، وإجراء اختبارات الضغط الضرورية لضمان جاهزيتها فنياً للتعبئة والاستخدام دون أي خلل.

كما شملت جولة وزير النفط أيضاً تفقد العمل في مستودعات تشرين البترولية، وآلية تخزين مواد البنزين والمازوت وكيروسين الطيران والأرصدة الحالية، حيث أكد الوزير قدور ضرورة تطوير العمل واعتماد الأتمتة ما أمكن، وإصلاح المنظومات المعطلة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

محمد كركوش

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