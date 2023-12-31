روسيا: العديد من دول العالم بدأت تدرك فساد نظام كييف

نيويورك- سانا

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن العديد من دول العالم بدأت تدرك فساد نظام كييف.

ونقلت روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله: إن عام 2023 كان عاماً صعباً ، لكنه أفضل من عام 2022، لأن الأمم المتحدة بدأت تغير تصورها عن الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن العديد من زملائنا في الأمم المتحدة بدؤوا يدركون فساد نظام كييف وطبيعته المعادية للشعب الأوكراني.

وأضاف بوليانسكي: إنه بالنسبة للكثيرين في الأمم المتحدة، أصبح دور الغرب في تصعيد الصراع واضحاً.

وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة متواطئة في جرائم كييف.

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