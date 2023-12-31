المقاومة اللبنانية تستهدف موقعاً وتجمعاً للعدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة موقعاً وتجمعاً للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة فيهما.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مقاتلونا ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة العدو الإسرائيلي في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وأصابت هدفها بدقة.

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