غداً… الجو غائم جزئياً بشكل عام ومائل للبرودة ليلاً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، ومائلاً للبرودة ليلاً، وبارداً على المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..