الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي سرق فرحة العالم بالعام الجديد

القدس المحتلة-سانا

أكدت الخارجية الفلسطينية أنه في الوقت الذي تحتفل به شعوب العالم بالعام الجديد، اختار الاحتلال الإسرائيلي إبادة الشعب الفلسطيني وسرقة حياته وإغراقه في بحر من الدماء، وتحويل أرضه إلى مقبرة جماعية للشهداء، ومدنه إلى ركام ودمار شامل وغير مسبوق حتى في الحرب العالمية الثانية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تسرق الفرحة بالعام الجديد، وتستبدلها بحالة من الفشل بسبب عجز المنظمات الدولية عن حماية الشعوب ومنع حدوث جرائم ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال اختارت إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم، وفرض حالة تكريس الاحتلال والضم واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

ورأت الخارجية أن المجتمع الدولي يجب أن يخجل من نفسه ويعترف بهزيمته بسبب تراخيه وغياب إرادته الحقيقية في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي إجباره على احترام قرارات الشرعية الدولية.

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