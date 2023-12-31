ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على بيلغورود الروسية إلى 22 قتيلاً

موسكو-سانا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بالصواريخ على مدينة بيلغورود الروسية إلى 22 قتيلاً.

ونقل موقع RT عن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف قوله: “إن عدد القتلى نتيجة الهجوم ارتفع إلى 22 شخصاً”، مشيراً إلى أن “من بين المصابين الـ 109 لا يزال 25 شخصاً في حالة خطيرة”.

وأضاف غلادكوف: إنه “نتيجة القصف الأوكراني الإرهابي تضررت 30 بناية سكنية و381 شقة وعدد من المنازل الخاصة والكثير من السيارات”.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 18 شخصاً جراء الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن نظام كييف شن عدواناً على مدينة بيلغورود الحدودية بصاروخين مزودين بذخائر عنقودية محظورة، أدت الى وقوع ضحايا مدنيين.

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