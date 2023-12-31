SCS-NET

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على بيلغورود الروسية إلى 22 قتيلاً

2023-12-31

موسكو-سانا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بالصواريخ على مدينة بيلغورود الروسية إلى 22 قتيلاً.

ونقل موقع RT عن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف قوله: “إن عدد القتلى نتيجة الهجوم ارتفع إلى 22 شخصاً”، مشيراً إلى أن “من بين المصابين الـ 109 لا يزال 25 شخصاً في حالة خطيرة”.

وأضاف غلادكوف: إنه “نتيجة القصف الأوكراني الإرهابي تضررت 30 بناية سكنية و381 شقة وعدد من المنازل الخاصة والكثير من السيارات”.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 18 شخصاً جراء الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن نظام كييف شن عدواناً على مدينة بيلغورود الحدودية بصاروخين مزودين بذخائر عنقودية محظورة، أدت الى وقوع ضحايا مدنيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

قرغيزستان.. إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل تنظيم (داعش)

بيشكيك-سانا أعلنت الأجهزة الأمنية في قرغيزستان اليوم إحباط هجوم على كنيسة ومحاولة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved