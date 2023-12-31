القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 86 على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 8 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

– وزارة الصحة الفلسطينية: 64 شهيداً و186 جريحاً في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المنازل وسط قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة فجر اليوم.

– وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور البريج وسط قطاع غزة.