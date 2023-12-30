مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق مانشستر سيتي اليوم على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح اللاعب رودري التسجيل لمانشستر سيتي من تسديدة أرضية في الدقيقة 14 فيما سجل اللاعب جوليان ألفاريز الهدف الثاني بعد مرور ساعة من بداية المباراة.

ورفع سيتي بهذا الفوز رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق أستون فيلا فوزاً صعباً على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2 رافعا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه نيوكاسل بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويملك مانشستر سيتي 40 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

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