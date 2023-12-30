الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال للأونروا يندرج في إطار مخططات التهجير القسري

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يندرج في إطار مخططات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن ما تتعرض له “الأونروا” منذ بداية العدوان على قطاع غزة يعتبر تنفيذاً ممنهجاً للمخططات الصهيونية القائمة على قتل المئات من موظفي الوكالة وتدمير مراكزها والمدارس التابعة لها وعرقلة عملها وقدرتها على الحركة وأداء مهامها وخاصة شمال القطاع.

وأضافت الخارجية”: “ننظر بخطورة بالغة لتلك المخططات باعتبارها استهدافاً مباشراً للقضية الفلسطينية ولحقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة كما تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.

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