إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بيت عوا

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بيت عواقرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة جنوب غرب المدينة ومنطقة رأس الجورة شمالها واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح والعشرات بحالات اختناق كما قامت باعتقال أربعة آخرين.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم بعد تنفيذه عملية بطولية جنوب الخليل بالضفة.

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