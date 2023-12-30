القوات الروسية الموجودة بالقامشلي توزع هدايا على الأطفال بمناسبة العام الجديد

الحسكة-سانا

وزعت القوات الروسية الموجودة بالقامشلي هدايا لعدد من الأطفال بينهم أطفال من دار الرحمة للأيتام وذلك بمناسبة العام الجديد.

وأوضح المقدم فيكتور من القوات الروسية في تصريح لمراسلة سانا أنه وبمناسبة عيد رأس السنة الميلادية الجديدة قامت القوات الروسية اليوم بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال لإدخال السعادة والفرح إلى قلوبهم متمنياً أن تحمل السنة الجديدة للشعب السوري السلام والاستقرار.

وأكد أن الجيشان السوري والروسي سيعملان جاهدين من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية ومن أجل القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.

بدورها نوهت مديرة دار الرحمة لرعاية الأيتام انتصار العلي بهذه اللفتة الانسانية التي قامت بها القوات الروسية والتي أدخلت من خلالها الفرحة والسرور لقلوب الأطفال مشيرة إلى أنها دليل على قوة العلاقات بين البلدين سورية وروسيا.

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