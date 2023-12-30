SCS-NET

الجلاء والجيش يفوزان على الحرية والكرامة في الجولة التاسعة من دوري كرة السلة للرجال

2023-12-30

حلب-سانا

فاز فريق الجلاء على الحرية في ديربي حلب بنتيجة 81-80 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية ضمن الجولة التاسعة من دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وهذا هو الفوز السادس للجلاء ليرفع رصيده على سلم الترتيب إلى 15 نقطة في المركز الثاني فيما تعرض الحرية للخسارة السادسة في الدوري مقابل ثلاثة انتصارات برصيد 12 نقطة في المركز السابع.

وفي مبارأة أخرى فاز فريق الجيش على فريق الكرامة بنتيجة 78-65 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

سامر الخزمة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الخارجية الروسية تحمل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية الهجوم الإرهابي لنظام كييف على بيلغورود

موسكو-سانا حملت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الهجوم الإرهابي الوحشي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved