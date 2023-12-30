الجلاء والجيش يفوزان على الحرية والكرامة في الجولة التاسعة من دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الجلاء على الحرية في ديربي حلب بنتيجة 81-80 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية ضمن الجولة التاسعة من دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وهذا هو الفوز السادس للجلاء ليرفع رصيده على سلم الترتيب إلى 15 نقطة في المركز الثاني فيما تعرض الحرية للخسارة السادسة في الدوري مقابل ثلاثة انتصارات برصيد 12 نقطة في المركز السابع.

وفي مبارأة أخرى فاز فريق الجيش على فريق الكرامة بنتيجة 78-65 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

سامر الخزمة

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