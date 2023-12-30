الآلاف يحتفلون في النيجر بانسحاب القوات الفرنسية من البلاد

نيامي-سانا

خرج آلاف المواطنين في النيجر إلى الشوارع للاحتفال بانسحاب الجيش الفرنسي من البلاد والذي انتهى بشكل رسمي في الـ 22 من كانون الأول الجاري.

وشارك في التجمع الاحتفالي الذي أقيم أمس رئيساً وزراء كل من بوركينا فاسو ومالي، اللذان وصلا إلى البلاد حسب بيان للمجلس الوطني للدفاع عن الوطن النيجر للتعبير عن الدعم لسلطات النيجر، علماً أن الدول الثلاث أعضاء في تحالف دول الساحل الذي تم تشكيله حديثاً.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للوجود الفرنسي في البلاد والمنطقة.

وغادرت الدفعة الأخيرة من الجنود الفرنسيين النيجر في طائرتين عسكريتين في الـ 22 من كانون الأول الجاري، وسلمت فرنسا القاعدة الجوية المؤقتة إلى سلطات النيجر.

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