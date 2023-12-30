الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

اعترف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بمقتل ضابط وجندي، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ومع إعلان الاحتلال مقتل الضابط والجندي يرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 176 قتيلاً، إضافة إلى مئات المصابين.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تواصل التصدي لقواته في القطاع.

بدورها قالت المقاومة: إن مقاتليها استهدفوا بكمين محكم قوة راجلة للعدو تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب، كما استهدفوا برشقة صاروخية وبقذائف الهاون تجمعاً كبيراً لجنود العدو الصهيوني ومقراً للقيادة والسيطرة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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