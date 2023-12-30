هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب جزر سانتا كروز

هونيارا-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر سانتا كروز التابعة لجزر سليمان في المحيط الهادئ ، دون صدور تحذيرات من حدوث موجات مد تسونامي.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض “جي إف زد” أن الهزة وقعت على عمق 148.1 كيلومتراً ، وتم تحديد مركزها عند خط العرض 11.53 درجةً جنوباً وخط الطول 166.42 درجةً شرقاً.

وتقع جزر سليمان على حزام النار في المحيط الهادي، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها إلى نشاط زلزالي وبركاني شديد.

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