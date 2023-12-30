مقتل 14 شخصاً بهجوم إرهابي لنظام كييف على مدينة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

قتل 14 شخصاً على الأقل جراء هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بالصواريخ على مدينة بيلغورود الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان اليوم: “إن 14 شخصاً قتلوا بينهم طفلان جراء قصف للنظام الأوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود، بينما أصيب 100 بجروح، بينهم 17 طفلاً “.

بدوره أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن قوات النظام الأوكراني قصفت المباني السكنية وسط مدينة بيلغورود، حيث تضررت المرافق التجارية ومراكز التسوق والمحلات التجارية، و22 مبنى سكنياً وأكثر من 100 سيارة.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف استهدف بيلغورود بصاروخين من طراز فيلخا مزودين بذخائر عنقودية محظورة، وصواريخ من راجمات فامبير تشيكية الصنع.

وطالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بعد الهجوم الإرهابي على مدينة بيلغورود.

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