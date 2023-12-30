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طقس الغد… الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

2023-12-30

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي  2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات متفرقة في تلك المناطق.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق16 / 9
المنطقة الجنوبية14 / 7
المرتفعات الجبلية10 / 2
المنطقة الوسطى17 / 3
المنطقة الساحلية22 / 10
المنطقة الشمالية18 / 2
منطقة الجزيرة16 / 4
المنطقة الشرقية20 / 4
منطقة البادية15 / 4

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