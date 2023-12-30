مظاهرات في مدن وعواصم عالمية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم مظاهرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأيندهوفن الهولندية، دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

كما شارك مئات اليابانيين المتضامنين مع فلسطين اليوم في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في منطقة أكاساكا في العاصمة طوكيو.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن دعمهم لفلسطين، منددين بالدعم العسكري والمالي الذي تقدمه أمريكا لـ (إسرائيل).

وفي مدينة كيوتو شارك المئات في مسيرة تضامنية مع فلسطين جالت في شوارع المدينة، وحمل المشاركون اللافتات والأعلام الفلسطينية، وهتفوا “فلسطين حرة “و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

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