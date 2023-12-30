ريف دمشق-سانا

بهدف تحسين الواقع المائي في مدينة معلولا وقرية عين التينة التابعتين لوحدة مياه القطيفة، قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق وبالتنسيق مع شركة كهرباء ريف دمشق بتنفيذ خط معفى من التقنين الكهربائي لمشروع آبار شير ذكر في منطقة القطيفة بريف دمشق.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم تنفيذ الخط المعفى من التقنين الكهربائي في الـ 25 من الشهر الجاري مع مركز تحويل ك.ف.أ بقيمة تقدر بـ (171) مليون ليرة سورية، يغذي آبار مشروع مياه شير ذكر العاملة بغزارة إجمالية 90 م3 سا.

وبينت المؤسسة أن عدد المستفيدين من العمل الذي تم تنفيذه، (6000) نسمة في مدينة معلولا و(12000) نسمة في قرية عين التينة حيث سينعكس إيجاباً على واقع التزويد بالمياه للمواطنين في المناطق المذكورة.

ويأتي هذا العمل في سياق المتابعة والاهتمام الحكومي المباشر وبهدف تحسين الواقع المائي في مدينة معلولا وقرية عين التينة، حيث تواصل الحكومة العمل على توفير احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، وتأمين متطلبات استقرارهم في مدنهم وقراهم وبلداتهم.

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