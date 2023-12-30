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المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

2023-12-30

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلونا ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”.

كما استهدفت المقاومة تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، كما نفذت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابت هدفها بدقة.

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