الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 35 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 660 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير العديد من المعدات العسكرية، وإسقاط 35 مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة..

على محور كوبيانسك..

صدت القوات الروسية 6 هجمات، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جندياً.

على محور كراسني ليمان..

وصلت خسائر العدو إلى نحو 100 جندي.

على محور دونيتسك..

صدت القوات الروسية هجومين في منطقتي شومي ومارينكا، وبلغ إجمالي خسائر العدو حوالي 350 جندياً.

على محور جنوب دونيتسك..

خسرت القوات الأوكرانية نحو 115 جندياً، ونحو 20 على محور زابوروجيه و25 آخرين على محور خيرسون.

وحسب التقرير تم تدمير منصة إطلاق لراجمة الصواريخ أولخا في خاركوف، إضافة إلى تدمير أماكن لتخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكوتستانتينوف بمقاطعة خميليتسكي وقرية تشيرنوبايفكا في خيرسون، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية للعدو في 118 منطقة.

واعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسي 15 صاروخاً من أنظمة هيمارس وأولخا، إضافة إلى ثلاثة صواريخ مضادة للرادار، وتم إسقاط 35 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.

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