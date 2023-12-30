المجلس الأعلى للرياضة في فلسطين: الاحتلال قتل مئات اللاعبين ودمر عشرات الملاعب والنوادي في غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد المجلس الأعلى للرياضة في فلسطين المحتلة أن الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 85 مئات اللاعبين، ودمر عشرات الملاعب والنوادي، وحول جزءاً منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام.

وقال المجلس في بيان اليوم: ارتكب الاحتلال عشرات المجازر وقتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية في القطاع، واستهدف ودمر وقصف العديد من الملاعب والنوادي الرياضية، وقام بتحويل عدد منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام، مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة، حينما أجبر عشرات الفلسطينيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة أمام العالم.

وأشار المجلس إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية هي جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، من خلال انتهاك الحق في الرياضة وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ينتهكها الاحتلال في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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