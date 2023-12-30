الجيش الروسي يدمر زورقاً مسيراً أوكرانياً حاول الاقتراب من سواحل القرم

موسكو-سانا

دمر الجيش الروسي اليوم زورقاً مسيراً أوكرانياً حاول الاقتراب من سواحل شبه جزيرة القرم.

ونقل موقع RT عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “صباح اليوم تم اكتشاف زورق مسير تابع للبحرية الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من مياه البحر الأسود وهو يتجه نحو شبه جزيرة القرم، وتم تدمير الهدف بنيران قارب دورية تابع لأسطول البحر الأسود الروسي”.

بدوره أوضح حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عبر تطبيق تلغرام “أن الزورق المسير دُمر على بعد ثلاثة كيلومترات من خليج سيفاستوبول”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك.

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