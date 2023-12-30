المقاومة الفلسطينية: تزويد واشنطن للاحتلال بالأسلحة مشاركة فعلية بحرب الإبادة في غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن تزويد الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأهالي في قطاع غزة المنكوب.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني في ظل حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة، وتأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن على ضرورة تزويد الكيان بهذه القذائف بشكل طارئ ودون مراجعة الكونغرس، هو تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبني إدارة جو بايدن ودعمها للمجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتل للأطفال والمدنيين وتهجير قسري وتدمير لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة.

ودعت المقاومة جميع دول العالم التي عبرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمها لوقف العدوان الإسرائيلي الفاشي على قطاع غزة، إلى تعرية السياسات الأمريكية الظالمة والمجرمة والوقوف في مواجهتها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc