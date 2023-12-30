أنطونوف: رد فعل الأمريكيين على الضربات الموجهة لمنشآت نظام كييف العسكرية يدل على فعالية العملية الروسية الخاصة

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن رد فعل ممثلي الإدارة الأمريكية على ضربات القوات الروسية على المنشآت العسكرية لنظام كييف يدل على فعالية العملية العسكرية الخاصة.

ونقل موقع (RT) عن أنطونوف قوله: “على الرغم من كل المحاولات فقد ركزت روسيا وزادت فعالية قواتها المسلحة واستعدادها القتالي بشكل كبير، وهذا ما تؤكده الضربات الناجحة للقوات الجوية الروسية على المنشآت العسكرية لنظام كييف”.

وشدد أنطونوف على أن أي تعديات على أمن روسيا ستتلقى رداً حاسماً، وأن الجيش الروسي سيفي بواجبه في حماية الوطن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق: إن روسيا تهدد بعض دول الناتو والتي بدورها تزيد من مخاطر تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني وفق تعبيره.

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