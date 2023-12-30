وزارة الزراعة خلال 2023.. توسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتسهيلات كبيرة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية

دمشق-سانا

واصلت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال العام 2023 تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية لتطوير القطاع الزراعي، حيث قامت بإطلاق العديد من المشاريع التنموية مثل مراكز لمجمعات الآليات الزراعية من خلال قانون الاستثمار رقم “18” وتعديل جدول الاحتياج لدى المصرف الزراعي التعاوني من خلال رفع نسبة التمويل لكل أنواع الزراعات ولكل الفلاحين.

في مجال الإنتاج النباتي:

زراعة نحو 517 ألف هكتار بمحصول القمح في المناطق الآمنة وتحقيق إنتاج بلغ نحو مليون و93 ألف طن في المناطق الآمنة.

زراعة نحو 449 ألف هكتار بمحصول الشعير وتحقيق إنتاج بلغ نحو 409 آلاف طن في المناطق الآمنة وتحديد سعر شراء المحصول بسعر 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد.

التوسع في زراعة الذرة الصفراء بزراعة نحو 79 ألف هكتار وإنتاج يقدر بــ 561 ألف طن واستلمت المؤسسة العامة للأعلاف حوالي 5500 طن من المزارعين.

زراعة نحو 7175 هكتاراً بمحصول القطن في المناطق الآمنة وإنتاج نحو 15 ألف طن وتحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد المحبوب بسعر 10000ليرة سورية لتشجيع زراعته.

بلغ إجمالي عدد البيوت المحمية نحو 192286 بيتاً المستثمر منها نحو 178593 بيتاً بينما بلغ عدد البيوت المؤمنة نحو 29317 بيتاً.

وفي مجال الأشجار المثمرة إنتاج نحو 380604 أطنان من الزيتون ونحو 195650 طناً من العنب و 216181 طناً من التفاح و841255 طناً من الحمضيات.

مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي:

تأمين نحو 82400 طن من الأسمدة وللموسم الزراعي الحالي تم تمكين القطاع الخاص من استيراد نحو 60 ألف طن من الأسمدة الآزوتية كما تعاقدت الوزارة على استيراد 50 ألف طن من سماد اليوريا إضافة لتصنيع نحو 24 ألف طن حتى الآن من سماد اليوريا في معمل الأسمدة الآزوتية بحمص.

تم توزع نحو 92 مليون ليتر من المحروقات للموسم الزراعي 2022ـ 2023 وزع 45 مليون ليتر منها لمحصول القمح بالسعر المدعوم و 10 ملايين ليتر حر.

تم تحديد سعر المازوت الزراعي 2000 ليرة سورية للأنشطة الزراعية و8000 ليرة سورية للأنشطة الزراعية الصناعية وذلك للموسم الزراعي 2023-2024.

أتمتة المازوت الزراعي للشق النباتي وتوزيع نحو 20 مليون ليتر بشكل مؤتمت بينما سيتم البدء بالتوزيع للشق الحيواني ابتداء من بداية كانون الثاني المقبل.

توفير نحو 90 ألف طن من البذار المعقمة والمغربلة وزيادة بنسبة 10 بالمئة من البذار المحسنة للفلاحين عن الكميات المحددة في جدول الاحتياج لتشجيعهم على زراعة أكبر مساحة ممكنة.

تحديد السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بــ 4200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

إنتاج نحو 3 ملايين و300 ألف غرسة مثمرة في العام 2023 وبيع نحو مليون و470 ألف غرسة وتوزيع نحو 299 ألف غرسة مجاناً.

تم استصلاح مساحة1021 هكتاراً من الأراضي بنسبة تنفيذ نحو 68 بالمئة.

في مجال الحراج..

إقرار قانون الحراج الجديد رقم “39” لعام 2023 الذي يعتبر نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها.

استصلاح مساحة 110 هكتارات وشق طرق حراجية بطول 21.5 كيلو متراً وتحريج نحو 2249 هكتاراً وإنتاج نحو مليون و520 ألف غرسة حراجية.

في مجال الإنتاج الحيواني..

إعداد خطة متكاملة لترقيم وتسجيل قطيع الثروة الحيوانية، ورصد الاعتمادات اللازمة لترقيم إناث الأبقار خلال عام 2024 .

إنتاج 15 مليون لقاح توزع مجاناً و33 مليون لقاح للدواجن وتنفيذ 18 مليون لقاح وقائي و324 ألف معالجة سريرية و484 ألف لقاح اصطناعي وإنتاج 286 ألف ليتر من السائل الآزوتي و385 ألف قشة سائل منوي.

وضع آلية لاستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة وغير المرخصة) بموجب وثيقة استثمار وتربية وبلغ عدد المداجن غير المرخصة التي مُنحت وثيقة استثمار وتربية 888 مدجنة فيما بلغت أعداد المداجن الممنوحة وثيقة استثمار وتربية (مرخصة وغير مرخصة) 1635 مدجنة.

قطاع الأعلاف..

تأمين المقنن العلفي اللازم وفتح دورات علفية متتابعة للأغنام والماعز والأبقار والجمال والأسماك والجواميس والخيول.

تمويل استيراد 40 ألف طن ذرة صفراء و 19 ألف طن كسبة فول الصويا إضافة لتوريد 30 ألف طن من مادة الشعير العلفي من المزارعين.

صندوق دعم الإنتاج الزراعي..

بلغ إجمالي المبالغ المستحقة والمحولة للدعم نحو 39 ملياراً و 632 مليوناً و250 ألف ليرة سورية لتسديد المبالغ المخصصة لدعم السماد والغراس المثمرة والأعلاف.

صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية..

بلغت المبالغ المعوضة عن الأضرار لعام2023 حوالي 4 مليارات ليرة سورية وعدد المستفيدين حوالي 13500مستفيد وتعويض متضرري الحرائق بمبلغ قدره 10 مليارات و200 مليون ليرة سورية حيث بلغ عدد المتضررين حوالي 350 مزارعاً.

في مجال الإرشاد الزراعي..

تنفيذ 28 مدرسة مزارعين حقلية ضمن خطة النشاطات الزراعية.

1737 ندوة إرشادية.

إنتاج 12 فيلماً إرشادياً للنصائح الإرشادية لكل شهر.

4 عروض مسرحية في الثانويات الزراعية والبيطرية بالتنسيق مع مديرية التعليم الزراعي.

في مجال التنمية الريفية..

إعداد أدلة العمل الخاصة بالعمل التنموي حيث بلغ عددها 5 أدلة.

إعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لـ 22 قرية التي سيتم العمل على تنفيذ برنامج القرى التنموية فيها خلال عام 2024 .

إقراض 120 أسرة من بنك الإبداع بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة سورية لتمويل مشاريع وتنفيذ 4602 ندوة لتوعية الأسر الريفية زراعياً.

في مجال عمل الهيئات..

إنتاج حوالي 31 طناً من بذار القطن الزراعي.

اعتماد تسجيل الصنفين من القمح “شام11 ” و”فرات 10″ في سورية.

تأهيل محطات بحوث الفرحانية في حمص والحاطرية في طرطوس ومسكنة وتل حديا وموقع دريكيلة لبحوث القطن.

إنتاج حوالي 3 ملايين إصبعية من أنواع المشط والكارب وتوزيع أكثر من 201 ألف إصبعية لنحو 1359 مزرعة سمكية أسرية.

منح 6 موافقات لإقامة مزارع أسماك تقليدية وترخيص نهائي لإقامة مزرعة أسماك عائمة حرة في البحر.

تأهيل أكثر من 10 آبار لسقاية الماشية في محافظات عدة وإعادة تأهيل محمية الشولا في دير الزور ومحمية الجلد في درعا وإنتاج مليون غرسة رعوية وزراعة أكثر من مليون و75 ألف غرسة رعوية.

في مجال عمل المؤسسات الإنتاجية..

إنتاج 116 مليون بيضة مائدة و410 أطنان فروج لحم ومليون و800 ألف صوص تربية.

إعادة تأهيل مفقسي الأمات في منشأة دواجن حمص.

بلغت مشتريات المؤسسة العامة للأعلاف 380 ألف طن من مختلف المواد العلفية والمبيعات حوالي 373 ألف طن بقيمة وصلت لحدود 300 مليار ليرة سورية.

بلغت الكميات المستلمة لصالح مؤسسة إكثار البذار من بذار القمح 69607 أطنان من مختلف الأصناف والمراحل وتوزيع كمية 35ألف طن من البذار المغربلة والمعقمة للفلاحين لزوم تنفيذ خطة زراعة 2023 ـــ 2024 وتحديد سعر الكيلو بــ 3950 ليرة سورية ولبذار الشعير 3400 ليرة للكيلو غرام إضافة لتوفير4687 طن بذار شعير.

استلام 3580 طناً من القطن المحبوب وما زالت عمليات الاستلام مستمرة.

في مجال وقاية النبات..

مكافحة نحو 158 ألف هكتار كيميائياً لمجموع الآفات الزراعية ونحو3947 هكتاراً بالمصائد الفرمونية والغذائية و2441 هكتاراً ميكانيكياً.

مكافحة حوالي 400 هكتار من آفة فأر الحقل بالحراثة العميقة للأراضي الموبوءة حتى تاريخه.

المكافحة العامة من الجو لـ 6326 هكتاراً من حشرات الصحة العامة باستخدام مبيد حشرات الصحة العامة.

مهران معلا

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