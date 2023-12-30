الدفاع الجوى الروسي يسقط 32 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات روسية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو، وإحباط تنفيذ الهجوم الإرهابي الأوكراني بواسطة تلك المسيرات.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة نوفوستي: “إنه تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية”.

وأضافت الوزارة: “إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة في الخدمة دمرت 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في الأجواء بعد اعتراضها فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو”.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، في حين شهدت أجواء مقاطعة بيلغورود إسقاط 13 صاروخاً أوكرانياً بواسطة الدفاعات الجوية.

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