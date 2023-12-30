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محلل سلوفاكي ينتقد صمت السياسيين الغربيين عن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة

2023-12-30

براتيسلافا-سانا

انتقد المحلل السياسي السلوفاكي إدوارد خميلار صمت السياسيين الغربيين عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار خميلار في تدوينة على منصة إكس إلى أن هؤلاء السياسيين الغربيين لم يدينوا المجازر الإسرائيلية في غزة ولو شكلياً.

ووصف خميلار التصورات الإسرائيلية والغربية عن تصفية المقاومة بأنها وهم كبير، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية هي نتيجة ورد على الممارسات العدوانية والعنف المرتكب منذ نشوء الكيان الصهيوني.

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