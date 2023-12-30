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الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2023-12-30

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وليلاً يكون الجو بارداً بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب قي أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية مع فرصة ضعيفة لهطول زخات متفرقة في تلك المناطق مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبتالأحدالإثنين
دمشق15 / 916 / 915 / 10
القنيطرة14 / 414 / 414 / 4
درعا14 / 814 / 815 / 9
السويداء13 / 713 / 713 / 8
حمص17 / 317 / 317 / 5
حماة17 / 417 / 318 / 5
الحسكة17 / 416  / 416 / 5
اللاذقية23 / 1122 / 1122 / 13
طرطوس23 / 922 / 922 / 12
حلب19 / 218 / 218 / 5
إدلب17 / 617 / 617 / 6
دير الزور20 / 420 / 420 / 6
الرقة19 / 419 / 419 / 5

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