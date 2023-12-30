الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان إنه “تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف في روسيا”، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت المسيرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك.

بدوره كتب حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز على تطبيق تلغرام أن المسيرة سقطت في أجواء حي أونتشيسكي، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو ضحايا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

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