المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في أربيل

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية القوات الأمريكية في قاعدة حرير في أربيل شمال العراق.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم أبطال المقاومة في العراق قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق بالطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي جنوب مدينة الحسكة وأصابت أهدافها.

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