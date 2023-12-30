المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي جنوب الحسكة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي جنوب مدينة الحسكة وأصابت أهدافها.

وقالت المقاومة في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلونا قاعدة الشدادي المحتلة في سورية برشقة صاروخية”، مؤكدة أن هذه الرشقات الصاروخية حققت إصابات مباشرة.

كما جددت المقاومة العراقية التأكيد على استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة وأصابت أهدافها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc