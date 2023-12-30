وزير الصناعة خلال جولة على عدد من الشركات: تطوير الإنتاج والحفاظ على الجودة وتحقيق أفضل عائدية اقتصادية

دمشق-سانا

اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على سير العملية الإنتاجية المستمرة خلال فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة في عدد من الشركات العامة الصناعية.

وشملت الجولة شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء التي التقى فيها كوادر وعمال الشركة واطلع على عدد من الأقسام.

وأوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت لعام 2024 تتضمن وجود رؤية نوعية جديدة للاستثمار الأمثل للطاقات، لزيادة الإنتاج وفق المواصفات العالمية وتطوير خطوط الإنتاج بما يحقق عائدية اقتصادية أفضل.

كما اطلع الوزير على عمليات التصنيع في الشركة الحديثة للصناعات الزراعية كونسروة دمشق، وأكد على ضرورة التشغيل الأمثل للخطوط الإنتاجية بما يحقق أفضل ريعية للشركة، وتسويق منتجاتها ووضعها في جميع منافذ البيع العامة والتابعة لمؤسسات وشركات الوزارة، والاستفادة من الميزات التنافسية لسمعة واسم وجودة منتجات الشركة.

وأشار جوخدار إلى ضرورة متابعة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مستلزمات استمرار العملية الإنتاجية، واستثمار المحاصيل الزراعية الموسمية بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية.

وخلال جولته على وحدتي تعبئة مياه بقين والفيجة اطلع على واقع العمل واستمع من المعنيين عن الخطط الإنتاجية الموضوعة لعام 2024، ووجه الوزير بضرورة التشغيل الأمثل لخطوط الإنتاج والاهتمام بالتسويق الفعال.

أحمد سليمان

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