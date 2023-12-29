نيبينزيا: أمريكا هي الوحيدة ضد دعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

نيويورك-سانا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقف ضد دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف نيبينزيا وفق ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “للأسف، تواجه محاولاتنا الكثيرة مع مؤيدينا لتبني قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف شامل لإطلاق النار ولو للأغراض الإنسانية معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن مثل هذا النهج الذي تتبعه واشنطن مبني على موقفها المنحاز والأناني الرامي إلى احتكار عملية “التسوية في الشرق الأوسط”، وتوفير الغطاء لأعمال حليفها الكيان الإسرائيلي في المنطقة.

وأضاف نيبينزيا أن هذا الوضع المرفوض يكشف عن ازدواجية معايير الأمريكيين تجاه الأزمات في غزة وغيرها من مناطق العالم، موضحاً أن مجلس الأمن لا يزال بسبب واشنطن عاجزاً عن تنفيذ مهامه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين منذ ثلاثة أشهر.

وشدد نيبينزيا على أهمية العمل على استعادة “آفاق التسوية السياسية في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي والقرارات المعروفة” التي تنص على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 عاصمتها القدس الشريف.

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