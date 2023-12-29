زاخاروفا: الولايات المتحدة دمرت أسس الأمن والاستقرار في العالم

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة الامريكية دمرت أسس الأمن والاستقرار في العالم.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا قولها: “كنا كل شهر أثناء المفاوضات مع ممثلي دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال المؤتمرات والندوات متعددة الأطراف وفي المنابر الدولية نتحدث عن شيء واحد فقط، وهو الحاجة إلى الحفاظ أو تحديث النظام العالمي للاستقرار والأمن وحل هذه القضايا ولكن على أساس قانوني واضح”، مشيرة إلى أنه في كل مرة انتهكت فيها الولايات المتحدة الاتفاقيات كانت روسيا تلفت الانتباه إلى أن عملية تدمير الاستقرار الدولي ستكون مثل قطع الدومينو.

وأضافت زاخاروفا أن الأمريكيين أسقطوا النظام الحالي ورفضوا فعلياً مناقشة النظام الجديد، وهم أنفسهم لا يفهمون حقاً كيف سيكون العالم من حيث الاستقرار الاستراتيجي والأمن في المستقبل، لافتة إلى أن روسيا من جانبها قامت بكل ما يمكن بشأن هذه القضية.

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