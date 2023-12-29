المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة وأصابت أهدافها.

وقالت المقاومة في بيان: إنه استمراراً لنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مقاتلو المقاومة العراقية، ، قاعدة الاحتلال الأمريكي في خراب الجير في سورية، برشقات صاروخية أصابت أهدافها مباشرة”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور برشقة صاروخية، وحققت إصابات مباشرة فيها.

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