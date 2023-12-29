كنعاني: البرنامج النووي الإيراني كان وسيبقى سلمياً

طهران-سانا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وقال كنعاني في تصريح اليوم رداً على بيان الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأمريكا بشأن البرنامج النووي الإيراني: “من المضحك للغاية أن تسعى الدول المسؤولة عن الوضع الحالي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر قلب الواقع إلى تبديل مكان المقصر والضحية”.

وتابع كنعاني: “بدلاً من توجيه الاتهامات واتخاذ المواقف السياسية من الأفضل لهذه الدول أن تقوم بمراجعة أدائها في مفاوضات رفع العقوبات خلال العامين الماضيين ومشاهدة نتائج سياساتها غير البناءة”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن التخصيب بمستوى 60 بالمئة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً وسيظل بما يتناسب مع الاحتياجات السلمية للبلاد وتحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أن إيران تدرك كل حقوقها والتزاماتها الدولية وستواصل تعاونها مع الوكالة في هذا السياق.

واعتبر كنعاني أن التجربة أثبتت أن طرح المطالب من جانب واحد وغياب الإرادة لتصحيح الخطوات الخاطئة للدول الغربية لا يمكن أن يكون عاملاً مساعداً.

وشدد كنعاني على أن إيران تعتبر كما في السابق التفاوض والدبلوماسية أفضل طريقة لحل الهواجس الزائفة بشأن برنامجها النووي السلمي، والآن الكرة في ملعب أمريكا والدول الدول الأوروبية الثلاث، وعليهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بالتخلي عن البيانات والضغوط العقيمة.

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