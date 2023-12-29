هيئة الكتاب تصدر خلال 2023 ما يقارب 160 عنواناً في مختلف صنوف الثقافة

دمشق-سانا

رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها صناعة الكتاب في سورية استطاعت الهيئة العامة السورية للكتاب خلال عام 2023 إصدار ما يقارب 160 كتاباً في مختلف صنوف الثقافة والأدب والفكر والمعرفة حيث كان للترجمات الحيز الأكبر منها والتي تعد قيمة مضافة للمكتبة السورية بشكل خاص والمكتبة العربية بشكل عام.

ففي مجال المشروع الوطني للترجمة أصدرت الهيئة ما يزيد على 40 كتاباً أبرز عناوينها في مجال العلوم الإنسانية “مبادئ تأسيسية في النظرية الأدبية” و “من العقل إلى الدماغ” و”علم نفس الطفل والطب النفسي للطفل أطر للممارسة” و”النقوش في مدينة تدمر رحلة في كتابات مدينة تدمر” و”سلاح الحرب الإعلامية السري الهجوم على اللاوعي” و”الفينيقيون من جبال البنان إلى أعمدة هرقل” و”وسائل الإعلام ونظرية الثقافة”.

ومن العناوين في مجال العلوم الإنسانية أيضاً أصدرت “ما الذي ينتظرنا؟ حين ينضب النفط” و “أغان وأسرار جنوب إفريقيا من التحرر إلى الحكم” و”قدوم الإقطاع الجديد تحذير إلى الطبقة الوسطى العالمية” و”مليار القاع لماذا تخفق البلدان الأشد فقراً في العالم؟ وما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟” و”الحرب والمياه، رهان إستراتيجي للنزاعات الحديثة” و “غنى الأمم وفقرها لماذا بعضها غني جداً وبعضها فقير جداً ؟” و”غروب إمبراطورية الدولار ونهاية السلام الأمريكي”.

وفي المشروع الوطني للترجمة – القصة العالمية أصدرت “حكايا هامشية” ومختارات قصصية من روائع الأدب الإنكليزي، و”مختارات قصصية فارسية “في مكان ما مصباح منير” و”أطفال الشمس” و”ساحر المدينة الزمردية”، و”خمس عشرة قصة هندية” و”أسطورة الشوباكابراس”.

وأصدرت الهيئة في المشروع الوطني للترجمة- المسرح العالمي “الأبطال المزيفون” و”النفوس الميتة كوميديا مأخوذة عن رواية النفوس الميتة لنيقولاي غوغول” و”لؤلؤة في الكون” و”تاريخ المسرح ج3 المسرح الإنكليزي، الرومانسية، علم الإخراج” ترجمة الأب إلياس زحلاوي.

ومن أبرز عناوين المشروع الوطني للترجمة – الرواية العالمية لعام 2023 “جسور ماديسون كاونتي” و”سر فلورا” و”انفصال” و”افتح قلبك”، في حين أصدرت ضمن المشروع الوطني للترجمة – الشعر العالمي “في الحرارة الشاغرة” و”كيف تحيا مع داء السكري؟” ضمن المشروع الوطني للترجمة- العلوم الطبيعية والصحة العامة.

ثلاث روايات أصدرتها الهيئة لجوائز حنا مينه للرواية لعام 2022 وهي “ارقص كأنك النون” لسوزان الصعبي و”مصاريع زرقاء” لإيناس العقلة و”التفاح الحرام” لنزار إسماعيل مزهر، أما جائزة سامي دروبي للترجمة لعام 2022 فأصدرت “فراش من حجر (تسع حكايات)” ترجمة رنا جوزيف زحكا و”الأساس الأخلاقي للديمقراطية” ترجمة حامد العبد و”ذلك الوحش الصغير” ترجمة حيدرة أسعد.

ومن سلسلة أدب الخيال العلمي ” قصص- رواية” أصدرت الهيئة عناوين “ماوراء جدار النوم” و”لعبة خارج المألوف” و”قصة من العصر الحجري” و”الصندوق الأسود” و”المدمر الأسود” و”تخوم هندسة الجينات” و”غريب في أرض غريبة” وكانت لفئة الأطفال اهتمام كبير في إصدارات الهيئة ضمن سلسلة أطفالنا “إبداعات- قصة- علوم- أطفال مبدعون” ومن أبرز العناوين “الذئب في بيت الكلاب” و”مغامرة اكتشاف الكنز” و”راغو الكسول” و”الفيلة وأصدقاؤها” و”الشجرة المدهشة” و”شمعة رهف” و”رحلة في أعماق البحر” و”النظارة الهاربة” و”جناحا ضفدعة” و”النملة صانعة المراكب” و”كوكب زحل والمسبار” و”الصداقة كنز لا يفنى” و”فكر قبل أن تفعل” و”شجرة القلوب الحمر” و”سارق الروائح حكاية شعبية من أميركا صاغتها مارلين كينسيلا”.

كما صدرت مواضيع متنوعة للأطفال خارج إطار السلسلة ومنها ” بحرور العوام” و”القضاء على الجراثيم الفارس الضفدع” مسرحيتان للأطفال من المسرح الصيني، و”سيد فوكس الرائع” و”حكايات غابة المحبة” و”دون كيشوت عن رواية دي سيرفانتس” و”قنديل الفرح” مسرحية شعرية للأطفال واليافعين و”مختبر الأصدقاء” مسرحية للأطفال و”قصص للطفولة المبكرة”.

وفي مجال الدراسات التي تنوعت في مختلف مجالات الثقافة والمعرفة كان من أبرز الإصدارات “دليل عمل أمناء مكتبات المراكز الثقافية” و”مصطلحات الرواية من التعريفات إلى المفهومات” و”الفصل الرابع رؤى مسرحية” و”مواقف وصور من القصة القصيرة السورية 2000 – 2011م” و “من أنطاكية إلى فيليبوبوليس التجسيدات الأسطورية المصورة في لوحات الفسيفساء” و”السينوغرافيا مشهدية العرض تاريخ وأشكال وظروف وأهداف” و”الفنون والمراهقة الأدب- الفن التشكيلي” و”نقد الشعر بين البلاغة والتحليل النفسي” و”وثائق شراكة الخيل وبيعها عند العرب ( جبل العرب مثالاً )” و”العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة في عصر الحديد (1200- 550 ق.م)” و”جماليات الغواية اللونية وجوه من المشهد التشكيلي السوري” و”حمزاتوف بين جبال داغستان وقاسيون” و”اللغة الأكادية تاريخها وصلتها بالعربية وقواعدها وألفاظها المشتركة مع العربية ولغات المشرق العربي القديم” و”مفارقة السائد في الخطاب الشعري السوري المعاصر”.

وفي صنوف الأدب “رواية- شعر- قصص- مسرحية” أصدرت الهيئة رواية “الحرب والسلام” و”قمر على الفرات” و”بانتظار الموعد” و” التوءمان” و”الغبار” وفي الشعر ” خصبة جبة الحب” و “من فضاء الشاعر” و”امرأة تسرق الآلهة” و”بعد أول ضوء” و” قليل من الحب” و”غيم على الشرفات” و”مواقيت الورد العالمية”.

وفي مجال القصص “محنة التمثال” و”اكتمال القمر” و”حكايات من وادي الحب” وأجنحة من رصاص.. وحصان من لهب” و”القدر والمنتهى” وفي المسرح صدر “البوابة 7 تأليف عبد الفتاح رواس قلعه جي و”القوس والنشاب” لأسعد فضة.

ومن الإصدارات المهمة خلال عام 2023 عنوان “النهايات النصية البنية والدلالة نماذج من الخطاب الروائي السوري 1980-2000م” و “في قضية المواطنة” و”ندوة الترجمة 2022 الترجمة بين التقليد والإبداع مواطن الإبداع في الترجمة” و”وجيه البارودي” 158 و”ابن خلدون” من سلسلة أعلام ومبدعون و “من أعلام الموسيقا الكلاسيكية حيواتهم وأزمانهم وأعمالهم” مسارات فنية و “في الذكرى المئوية نزار قباني أيقونة الحب السورية كتابات عربية للذكرى”.

والجدير بالذكر أن طيلة عام 2023 كان للهيئة العديد من النشاطات من تنظيم معارض للكتاب في دمشق والمحافظات ومشاركتها في معارض للكتاب خارج سورية وإقامة الندوة السنوية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة بعنوان ” أثر الترجمة في الحركة الأدبية والفنية في العصر الحديث” بمشاركة مجمع اللغة العربية واتحاد الكتاب العرب وجامعة دمشق والمعهد العالي للترجمة الفورية واتحاد الناشرين السوريين، لتختتم العام بتوزيع الجوائز الأدبية وهي جائزة حنا مينه للرواية وجائزة سامي دروبي للترجمة وجائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل.

شذا حمود

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