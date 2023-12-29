استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر على سيارة كان يستقلها شاب فلسطيني في بلدة دورا ما أدى لاستشهاده.

وفي السياق أصيب طفل فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، كما أصيب شاب بجروح جراء اعتداء الاحتلال بالرصاص على الفلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة.

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