أستراليا .. تحذيرات من موجة حر شديدة بعد فيضانات أودت بحياة 10 أشخاص

سيدني-سانا

حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية من موجة حر شديدة تجتاح شمال غرب البلاد خلال الأيام المقبلة بعد فيضانات أودت بحياة 10 أشخاص.

ونقلت وكالة رويترز عن المكتب قوله اليوم: إن “الموجة الحارة تأتي في أعقاب نظام طقس شديد السوء اجتاح شرق البلاد في عطلة عيد الميلاد وتسبب في مصرع عشرة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف، بسبب الإعصار غاسبر الذي اجتاح البلاد هذا الشهر، وتسبب في فيضانات ودمار واسع النطاق”.

وتشهد شهور الصيف في أستراليا بين شهري كانون الأول وشباط ظاهرة النينيو المناخية التي تجلب عادة درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال النهار وقد تتسبب في ظواهر طقس متطرفة تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير المدارية والجفاف المطول.

وأدت الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة جراء الإعصار الاستوائي غاسبر في الـ 18 من الشهر الجاري إلى عزل العديد من البلدات السياحية شمال شرق أستراليا على طول الحاجز المرجاني العظيم.

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